У Тлумачі віддали останню шану загиблому захиснику Тарасу Шпуку

Сьогодні, 26 вересня, жителі Тлумача вийшли на центральні вулиці міста, щоб попрощатися з полеглим воїном Тарасом Шпуком з села Нижнів.
Повідомляє Тлумацька міська рада, передає Правда.іф.
Далі похоронний кортеж вирушив із Тлумача до рідного села Героя – Нижнева, а жителі населених пунктів громади, дотичних до його маршруту, в глибокій скорботі на колінах зустрічали земляка.
Сьогодні о 19 годині пройде парастас за загиблим воїном, а в суботу, 27 вересня, о 14 годині розпочнеться чин похорону Тараса Шпука.
“Схиляємо голови перед світлою пам’яттю та жертовністю Героя. Немає слів, аби передати той біль, який переживає родина, громада та вся країна. Війна забирає найкращих із нас, залишаючи незагоєні рани в серцях”, – йдеться у дописі.