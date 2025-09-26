У Тлумачі віддали останню шану загиблому захиснику Тарасу Шпуку

Сьогодні, 26 вересня, жителі Тлумача вийшли на центральні вулиці міста, щоб попрощатися з полеглим воїном Тарасом Шпуком з села Нижнів.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Тлумацька міська рада, передає Правда.іф.

Далі похоронний кортеж вирушив із Тлумача до рідного села Героя – Нижнева, а жителі населених пунктів громади, дотичних до його маршруту, в глибокій скорботі на колінах зустрічали земляка.

Читайте також: У Івано-Франківську попрощалися з полеглим Героєм Тарасом Шпуком

Сьогодні о 19 годині пройде парастас за загиблим воїном, а в суботу, 27 вересня, о 14 годині розпочнеться чин похорону Тараса Шпука.