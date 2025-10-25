В Івано-Франківську презентували збірку полеглого Максима (Єнота) Ємця

В Івано-Франківську провели зворушливий вечір пам’яті загиблого воїна та поета Максима Ємця — “Єнота”. Під час заходу відбулася презентація його збірки “Наше ратне діло та роздуми про вічне”.
Депутатка Верховної Ради Оксана Рубаняк, наречена Максима, поділилася емоціями від події. Вона зазначила, що Івано-Франківськ став для неї “містом памʼяті, зустрічей і мовчазних розмов біля могили коханого”.
“На цій презентації я відчула неймовірну гордість. Гордість за тебе. Тебе читають, декламують, твої книги продаються по всій Україні та навіть за кордоном. Пишаюся. Мотивуюсь. Кохаю. Сильно”, — написала вона.
Під час благодійного аукціону вдалося зібрати 38 250 гривень, які передали на фонд, що забезпечує необхідним обладнанням підрозділ ГУР, де служив Максим.
Оксана Рубаняк подякувала всім, хто долучився до організації вечора, зокрема Михайлові Макуловичу, Світлані Івасишин, Іванці Федорак, а також меру Івано-Франківська Руслану Марцінківу за участь у події.
“Так, пане Руслане, саме такі квіти дарував мені Максим. Задав тон”, — зазначила вона.
Книги Максима Ємця сьогодні читають по всій Україні, а його творчість і подвиг залишаються символом мужності, любові та вірності своїй країні.