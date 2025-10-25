Через холод у приміщеннях: Карпатський університет переходить на дистанційне навчання

Щоб студенти та викладачі не мерзли в холодних аудиторіях і не ризикували здоров’ям, у Карпатському національному університеті тимчасово запроваджують дистанційну форму навчання.

Згідно з наказом №1003 від 24 жовтня 2025 року, з 27 по 31 жовтня заняття у всіх факультетах, інститутах і коледжах університету проходитимуть в онлайн-режимі, повідомляють на сайті Карпатського національного університету імені Василя Стефаника

Таке рішення ухвалено у зв’язку з тим, що опалювальний сезон у місті розпочнеться лише з 1 листопада, а синоптики прогнозують зниження температури. Це дозволить зберегти комфортні умови та здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

Навчання продовжиться за оновленим розкладом: викладачі проводитимуть заняття онлайн, а студенти зможуть брати участь у парах із дому.

