Жителька Городенківщини потрапила у шахрайську пастку і втратила 57 тисяч гривень

Поліцейські Івано-Франківщини розслідують шахрайство, внаслідок якого жінка втратила 57 тисяч гривень.

29-річна жителька Городенківської територіальної громади, намагаючись продати товар через популярну онлайн-платформу, потрапила у шахрайську пастку. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють особу зловмисника, повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

“Попередньо правоохоронці з’ясували, що жінка розмістила в інтернеті оголошення про продаж особистих речей. Згодом із нею зв’язався псевдопокупець, який, під приводом оплати товару, надіслав посилання для нібито підтвердження операції.

Перейшовши за посиланням та ввівши реквізити своєї банківської картки, потерпіла втратила 57 тисяч гривень, які в подальшому були списані шахраєм”, – йдеться у дописі правоохоронців.