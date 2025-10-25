Жителька Городенківщини потрапила у шахрайську пастку і втратила 57 тисяч гривень

Поліцейські Івано-Франківщини розслідують шахрайство, внаслідок якого жінка втратила 57 тисяч гривень.
29-річна жителька Городенківської територіальної громади, намагаючись продати товар через популярну онлайн-платформу, потрапила у шахрайську пастку. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють особу зловмисника, повідомляє Поліція Івано-Франківської області.
Жінка ввела реквізити своєї банківської картки
“Попередньо правоохоронці з’ясували, що жінка розмістила в інтернеті оголошення про продаж особистих речей. Згодом із нею зв’язався псевдопокупець, який, під приводом оплати товару, надіслав посилання для нібито підтвердження операції.
Перейшовши за посиланням та ввівши реквізити своєї банківської картки, потерпіла втратила 57 тисяч гривень, які в подальшому були списані шахраєм”, – йдеться у дописі правоохоронців.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.
Справжні сервіси оплати не вимагають введення повних даних картки на сторонніх ресурсах
Поліція Івано-Франківщини застерігає громадян:
– не здійснюйте передоплату незнайомим особам;
– не переходьте за підозрілими або отриманими від невідомих посиланнями;
– не повідомляйте конфіденційні дані банківської картки, зокрема: CVV-код, термін дії, PIN-код чи одноразові паролі з SMS.
Якщо ви стали жертвою шахраїв – негайно телефонуйте на лінію 102.