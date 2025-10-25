Долинська громада зустрічає полеглого захисника Василя Блашка

Сьогодні, 25 жовтня, о 16:30 Долинська громада схилить голови в жалобі, зустрічаючи свого Героя — Василя Блашка, який повертається на рідну землю “на щиті”.

Про це повідомив міський голова Іван Дирів.

Маршрут траурного кортежу

Скорботний кортеж вирушить від Долинської багатопрофільної лікарні, пройде вздовж озера, далі — вулицею Грушевського, повз міську раду, проспектом Незалежності до Церкви Серця Ісуса і Серця Марії, а звідти — на вул. Підлівче, 92.

О 17 годині у храмі відбудеться парастас, а чин похорону заплановано на завтра, 26 жовтня, о 14:00 у Церкві Серця Ісуса і Серця Марії.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

“Наша молитва за упокій його душі і наші схилені голови на честь Героя — єдине, чим ми можемо віддячити за його подвиг. Закликаю всіх гідно зустріти Захисника, який віддав своє дорогоцінне життя за наш спокій, утворивши живий ланцюг уздовж маршруту скорботного кортежу”, — звернувся до мешканців громади Іван Дирів.

Герої не вмирають. Вони вічно живуть у серцях тих, заради кого боролися.