Прикарпатський волонтер з інвалідністю Володимир Сікердей передав дрони для 10 ОГШБр

Волонтер з інвалідністю з Івано-Франківщини Володимир Сікердей придбав шість дронів для захисників бригади «Едельвейс» на кошти, отримані після перемоги в суді над кривдником — працівником Переріслянської сільради, який побив його в ЦНАПі у липні 2024 року.
Про це у коментарі Суспільному розповів Володимир Сікердей.
24 жовтня волонтер передав шість дронів Василю Гафійчуку — батькові військовослужбовця 10 ОГШБр, який зараз перебуває на передовій. На фронт їх везуть представники волонтерського штабу “4.5.0”.
“Ідея в мене ця виникла не сьогодні й не вчора і навіть не на судових засіданнях. Я одразу знав, ще у перші дні після побиття, що ці гроші, всі до копійки, віддам на потреби Збройним силам України”, — додав Володимир Сікердей.
Загальна сума, яку Володимир Сікердей отримав за рішенням суду, становила майже 57 тисяч гривень. Чоловік доклав ще свої гроші й придбав дрони для 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.
“Загальна сума цих дронів — 90 тисяч гривень. Понад 30 тисяч гривень я додав власних”, — каже Володимир Сікердей.
Що передувало
Володимир Сікердей — волонтер з інвалідністю I групи із села Цуцилів. У липні 2024 року чоловік прийшов у ЦНАП в селі Перерісль, щоб забрати довідку про отримання соціальної допомоги. Документ йому відмовилися віддати, вибили з рук телефон, на який Володимир знімав розмову з працівницею установи, та вдарили в обличчя.
У побитті чоловік звинуватив співробітника Переріслянської сільської ради Богдана Стефанюка, якого 17 квітня 2025 року рішенням Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області визнали винним.