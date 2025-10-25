“100 українців, яких варто знати”: у Франківську Мирослав Кошик презентував нову книгу

У Палаці Потоцьких в Івано-Франківську відбулася презентація нової книги Мирослава Кошика — “100 українців, яких варто знати”. Видання містить короткі біографії ста визначних українців різних епох і сфер діяльності.

Модератором заходу виступив міський голова Руслан Марцінків, інформує Ратуша.

Процес відбору постатей тривав кілька місяців — зі майже 600 кандидатур автор обрав лише 100 осіб за чіткими критеріями: українське походження, україномовність, користь для України та відсутність суперечливих моментів у біографії.

“Відомі, але російськомовні постаті були свідомо виключені, аби не вводити дітей в оману щодо українськості таких осіб”, — зазначив Мирослав Кошик.

Під час роботи над книгою автор консультувався з покійною Іриною Фаріон, зокрема щодо залучення жінок до списку.

До видання увійшли не лише діячі, які жили на території України, а й представники української діаспори, що залишалися вірними своїй ідентичності та сприяли розвитку української культури за кордоном.

Мета книги — доступно й цікаво розповісти про сто українців, якими може пишатися нація, і через їхні життєві історії показати багатство української історії.

“Українцем тебе робить не паспорт, а твоє серце. У книзі зібрані саме такі постаті”, – підсумував автор.

Завершилась презентація автографсесією.