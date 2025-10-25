На Івано-Франківщині з отруєнням чадним газом госпіталізували матір та сина

25 жовтня до Служби порятунку надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох жителів села Рошняте Калуського району — 77-річної жінки та її 52-річного сина. У потерпілих медики діагностували ознаки отруєння чадним газом.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
За попередньою інформацією, причиною інциденту стала несправність твердопаливної печі у приватному житловому будинку.
Рятувальники наголошують:
“Під час опалювального сезону слід бути особливо уважними до стану опалювальних приладів і систем вентиляції”.
Щоб уникнути біди, фахівці радять допримуватись правил безпеки
- перевіряти справність печей і димоходів;
- не залишати піч без нагляду;
- не перекривати вентиляційні канали;
- регулярно провітрювати приміщення;
- не використовувати для обігріву саморобні чи несправні пристрої.
Пам’ятайте: чадний газ — без кольору та запаху, але може бути смертельно небезпечним!