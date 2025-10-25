ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Івано-Франківщині з отруєнням чадним газом госпіталізували матір та сина

Автор: Оксана Марушкевич
Полум’я газової плити на кухні
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

25 жовтня до Служби порятунку надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох жителів села Рошняте Калуського району — 77-річної жінки та її 52-річного сина. У потерпілих медики діагностували ознаки отруєння чадним газом.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Причиною інциденту стала несправність твердопаливної печі

За попередньою інформацією, причиною інциденту стала несправність твердопаливної печі у приватному житловому будинку.

Рятувальники наголошують:

“Під час опалювального сезону слід бути особливо уважними до стану опалювальних приладів і систем вентиляції”.

Щоб уникнути біди, фахівці радять допримуватись правил безпеки

  • перевіряти справність печей і димоходів;
  • не залишати піч без нагляду;
  • не перекривати вентиляційні канали;
  • регулярно провітрювати приміщення;
  • не використовувати для обігріву саморобні чи несправні пристрої.

Пам’ятайте: чадний газ — без кольору та запаху, але може бути смертельно небезпечним!

СХОЖІ НОВИНИ