На Івано-Франківщині з отруєнням чадним газом госпіталізували матір та сина

25 жовтня до Служби порятунку надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох жителів села Рошняте Калуського району — 77-річної жінки та її 52-річного сина. У потерпілих медики діагностували ознаки отруєння чадним газом.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Причиною інциденту стала несправність твердопаливної печі

За попередньою інформацією, причиною інциденту стала несправність твердопаливної печі у приватному житловому будинку.

Рятувальники наголошують:

“Під час опалювального сезону слід бути особливо уважними до стану опалювальних приладів і систем вентиляції”.

Щоб уникнути біди, фахівці радять допримуватись правил безпеки

перевіряти справність печей і димоходів;

не залишати піч без нагляду;

не перекривати вентиляційні канали;

регулярно провітрювати приміщення;

не використовувати для обігріву саморобні чи несправні пристрої.

Пам’ятайте: чадний газ — без кольору та запаху, але може бути смертельно небезпечним!