На Тлумаччині внаслідок наїзду автомобіля постраждала жінка

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 жовтня близько 19 години у селі Озеряни, Олешанської територіальної громади на Тлумаччині.

Як попередньо встановила слідчо-оперативна група, 21-річний водій автомобіля «Renault Master» не врахував дорожньої обстановки та не вибрав безпечної швидкості руху. У результаті транспортний засіб здійснив наїзд на 41-річну місцеву мешканку, яка рухалася проїзною частиною дороги, повідомляє Поліція Івано-Франківської області

Потерпілу з травмами доставили до медичного закладу. За результатами перевірки водій був тверезий.

За цим фактом, як і за іншою ДТП, що сталася того ж дня, слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Поліція Івано-Франківщини закликає учасників дорожнього руху — водіїв, велосипедистів і пішоходів — бути уважними, обирати безпечну швидкість і неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, аби уникнути трагедій на дорогах.