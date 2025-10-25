ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті автомобіль збив велосипедистку — жінку госпіталізували

Автор: Оксана Марушкевич
Пошкоджений велосипед на асфальті після аварії
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 жовтня близько 17:25 у селі Підгайчики, що входить до Підгайчиківської територіальної громади.

Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

“За попередньою інформацією, 46-річний водій із Житомирщини, керуючи автомобілем Nissan Almera, не обрав безпечної швидкості руху та проявив неуважність, у результаті чого збив 67-річну велосипедистку, яка рухалася в тому ж напрямку”, – йдеться у дописі.

Постраждалу з травмами доставили до лікарні. За даними правоохоронців, водій під час ДТП був тверезим.

Обставини аварії з’ясовують слідчі.

Дорожня аварія автомобіля з велосипедом
Поліцейський автомобіль з увімкненими проблисковими маячками

СХОЖІ НОВИНИ