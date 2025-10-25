На Прикарпатті автомобіль збив велосипедистку — жінку госпіталізували

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 жовтня близько 17:25 у селі Підгайчики, що входить до Підгайчиківської територіальної громади.

Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

“За попередньою інформацією, 46-річний водій із Житомирщини, керуючи автомобілем Nissan Almera, не обрав безпечної швидкості руху та проявив неуважність, у результаті чого збив 67-річну велосипедистку, яка рухалася в тому ж напрямку”, – йдеться у дописі.

Постраждалу з травмами доставили до лікарні. За даними правоохоронців, водій під час ДТП був тверезим.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Обставини аварії з’ясовують слідчі.