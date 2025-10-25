На Прикарпатті автомобіль збив велосипедистку — жінку госпіталізували

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 жовтня близько 17:25 у селі Підгайчики, що входить до Підгайчиківської територіальної громади.
Про це повідомляє Поліція Івано-Франківської області.
“За попередньою інформацією, 46-річний водій із Житомирщини, керуючи автомобілем Nissan Almera, не обрав безпечної швидкості руху та проявив неуважність, у результаті чого збив 67-річну велосипедистку, яка рухалася в тому ж напрямку”, – йдеться у дописі.
Постраждалу з травмами доставили до лікарні. За даними правоохоронців, водій під час ДТП був тверезим.
Обставини аварії з’ясовують слідчі.