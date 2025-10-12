В Івано-Франківську розшукують двох неповнолітніх

Відділ ювенальної превенції розшукує двох 17 – річних хлопців, які 11 жовтня близько 10:00 год. пішли з гуртожитку професійного будівельного ліцею, що по вул. Левинського в місті Івано-Франківську та по даний час місце перебування їх невідоме.

Пише Правда.Іф з посиланням на Поліцію області.

Зниклий – Денисенко Микита Сергійович, 2008 р.н., жит. м. Івано-Франківськ, уродженець Запорізької області

Прикмети: зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся чорне, довге.

Одягнений: футболка білого кольору, джинсові штани чорного кольору та кросівки чорного кольору.

Зниклий – Легета Володимир Валерійович, 2008 р.н., жит. м. Івано-Франківськ

Прикмети: зріст близько 152 см, худорлявої тілобудови, коротко стрижений.

Одягнений: футболка зеленого кольору, джинсичорного кольору та кросівки сірого кольору.

Правоохоронці звертаються до громадян та представників ЗМІ, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітніх хлопців або надати іншу корисну інформацію, негайно телефонувати на лінію «102», відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: 0674971787, 0979832132, 0673362775