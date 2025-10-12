У Калуші відкрили виставку старости Мостища Василя Булавинця “Мистецтво війни” (Фото)

У стінах Краєзнавчого музею Калущини відкрили виставку робіт Василя Булавинця “Мистецтво війни”, який тривалий час стояв на захисті України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Андрія Найду.

“Це не просто виставка малюнків. Це — крик душі, відбитий у лініях олівця. Це — хроніка війни, створена рукою людини, яка бачила її зблизька. У кожному штриху — біль, виснаження, страх… але водночас — незламність, віра і світло. Глядачі мовчали. Бо слова часто зайві, коли перед очима — правда, яка говорить сама за себе. У кожній роботі — історія. Солдат, що повертається з передової. Дорога, розбита снарядами. Людина і корова на тлі зруйнованого поля — прості символи життя, яке не здається навіть у пеклі. Василь Томович не просто малює. Він зберігає пам’ять — ту, яку не можна стерти часом. Його твори — це документ епохи, створений не фарбами, а пережитим досвідом”, — йдеться в офіційному повідомленні.