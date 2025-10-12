В Івано-Франківську відбувся ярмарок “Щедра осінь” (ФОТО)

Ярмарок відбувся біля стадіону “Рух”.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Ратушу.

Тут відбувся ярмарок «Щедра осінь 2025», який зібрав понад 50 виробників з Івано-Франківщини, Закарпаття та Буковини.

З ранку до вечора гості могли скуштувати й придбати крафтові сири, ковбаси, солодощі, сухофрукти, сушені гриби, мед, трав’яні чаї, а також вишиванки, вовняний одяг та вироби народних майстрів.

Особливістю ярмарку стало те, що під час заходу збирали кошти на потреби Сил оборони України — тож кожна покупка мала не лише гастрономічну, а й доброчинну мету.

Організатори кажуть: «Щедра осінь» — це не просто торгівля, а зустріч людей, які зберігають і підтримують українські традиції, працюють на рідній землі й допомагають тим, хто захищає країну».