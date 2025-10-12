ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Мінус понад 1200 окупантів та артсистеми: втрати ворога на 12 жовтня

Автор: Уляна Роднюк
Знищена бойова техніка у вогні на полі бою
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення включають 11 248 танків, 33 578 артилерійських систем і тисячі іншої техніки.

Про це пише Правда.ІФ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 122 810 (+1240) осіб,
  • танків – 11 248 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 345 (+0);
  • артилерійських систем – 33 578 (+10);
  • РСЗВ – 1 518 (+0);
  • засобів ППО – 1 225 (+0);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 010 (+244);
  • крилатих ракет – 3 859 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63934 (+87);
  • спеціальної техніки – 3 976 (+3).

СХОЖІ НОВИНИ