Мінус понад 1200 окупантів та артсистеми: втрати ворога на 12 жовтня

Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення включають 11 248 танків, 33 578 артилерійських систем і тисячі іншої техніки.
Про це пише Правда.ІФ з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 122 810 (+1240) осіб,
- танків – 11 248 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 345 (+0);
- артилерійських систем – 33 578 (+10);
- РСЗВ – 1 518 (+0);
- засобів ППО – 1 225 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 010 (+244);
- крилатих ракет – 3 859 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63934 (+87);
- спеціальної техніки – 3 976 (+3).