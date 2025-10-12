Мінус понад 1200 окупантів та артсистеми: втрати ворога на 12 жовтня

Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення включають 11 248 танків, 33 578 артилерійських систем і тисячі іншої техніки.

Про це пише Правда.ІФ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять: