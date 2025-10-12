ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті 14-річний хлопець загинув від падіння дерева у лісі

Автор: Уляна Роднюк
Зелений літній ліс із деревами та листям
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У селі Бистриця, що на Надвірнянщині, 14-річний хлопець загинув після того, як на нього впало дерево. Поліція області проводить розслідування.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Галку.

9 жовтня у соцмережах ширилася інформація, що у селі Бистриця хлопця вбило деревом, коли він пішов до лісу рубати дерева зі своїм батьком.

В головному управлінні нацполіції Івано-Франківської області повідомили, що поліція розслідує обставини смерті неповнолітнього хлопця, 2011 року народження.

Розпочаті кримінальні провадження й у ході досудового розслідування буде встановлено всі обставини події.

СХОЖІ НОВИНИ