На Прикарпатті 14-річний хлопець загинув від падіння дерева у лісі

У селі Бистриця, що на Надвірнянщині, 14-річний хлопець загинув після того, як на нього впало дерево. Поліція області проводить розслідування.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Галку.

9 жовтня у соцмережах ширилася інформація, що у селі Бистриця хлопця вбило деревом, коли він пішов до лісу рубати дерева зі своїм батьком.

В головному управлінні нацполіції Івано-Франківської області повідомили, що поліція розслідує обставини смерті неповнолітнього хлопця, 2011 року народження.

Розпочаті кримінальні провадження й у ході досудового розслідування буде встановлено всі обставини події.