В Івано-Франківську стартує стипендіальна програма для молодих науковців

На сесії 27 червня Івано-Франківська міська рада затвердила положення про призначення стипендій міського голови для наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

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Програма спрямована на стимулювання інноваційних досліджень, розвиток вищої освіти, а також підвищення престижу праці науково-педагогічних кадрів, пише КУРС.

Стипендія в розмірі 20 000 гривень щомісячно буде виплачуватися 25 науковим або науково-педагогічним працівникам віком до 45 років, які працюють у закладах вищої освіти, розташованих на території Івано-Франківської громади. Стипендія буде виплачуватися протягом року з можливістю повторного призначення на конкурсній основі.

Положення передбачає, що у разі припинення трудових відносин з університетом, переходу на неповну ставку або зміни місця роботи за межі громади виплата стипендії припиняється з наступного місяця.