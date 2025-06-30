В Івано-Франківську вдруге провели “ЧеФест”, щоб вшанувати памʼять воїна і музиканта Андрія Чепіля

28 червня на території палацу Потоцьких в Івано-Франківську відбувся фестиваль “ЧеФест”.

Під час заходу провели благодійний аукціон, головним лотом якого стала трембіта Андрія Чепіля — загиблого військовослужбовця, в пам’ять про якого й організували захід, повідомила з місця події кореспондентка Суспільного.

Цьогоріч відкрили фестиваль виступом оркестру 50 полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Далі для гостей виступають “Хорея Козацька”, “Рокаш”, “Ot Vinta”, а також гурт “КораЛЛі”.

Зі слів фронтмена гурту Мишка Адамчака, усі музиканти віддавна були знайомі з Андрієм Чепілем і одразу зголосилися долучитися до заходу.

“Андрій Чепіль був нашим музичним побратимом, був нашим військовим побратимом, і саме зберегти пам’ять про нього є одним з пріоритетних завдань. Сьогоднішні виконавці — це ті музичні команди, які близькі нам по духу, і ми вже десятиліттями перетинаємося на фестивалях, а в останні роки навіть на фронті, коли вони приїжджають до нас виступати”, — каже Мишко Адамчак.

Яким залишається Андрій Чепіль у спогадах рідних та друзів, глядачі мали змогу побачити у відеоролику, що презентували під час заходу.

Особливістю цьогорічного “ЧеФесту” стало відкриття муралу “Честь” на фасаді палацу Потоцьких. Над ним упродовж тижня працювали десять людей, розповів автор зображення Ярема Стецик.

“Зобразили особистий шеврон Андрія, на якому вишитий він з трембітою. І він буде залишатися тут, буде завжди з нами. Ця робота — дуже знакова, бо вирізали в штукатурці у Франківську не вперше, але на такому видному місці — це перша робота”, — пояснив Ярема Стецик.

Під час фестивалю провели благодійний аукціон. На ньому представили 10 лотів, серед яких була трембіта Андрія Чепіля. Гроші спрямують на підтримку українського війська, розповіла дружина полеглого військового Дана Чепіль.

Під час свого виступу зі сцени вона звернулася до чоловіка.