В Івано-Франківську водій вчинив ДТП та поїхав з місця пригоди

Нещодавно патрульним надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Мазепи. За словами заявника, водій невідомого автомобіля BMW зіткнувся з Tesla та втік із місця події.

Здійснюючи патрулювання інспектори розшукали автомобіль та водія, причетного до аварії, пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.

Спілкуючись з 47-річним кермувальником BMW поліцейські зʼясували, що чоловік не має страхового полісу, реєстраційний документ має ознаки підробки, а сам водій позбавлений права керування транспортними засобами.

На водія інспектори склали адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), за ч 1 ст.126 (Керування без відповідних документів) та за ч 4 ст. 126 ( Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Водії, дотримуйтеся правил дорожнього руху.