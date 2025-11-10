На Калущині чоловіка засудили до чотирьох років ув’язнення за вчинення домашнього насильства, хуліганство та крадіжку

Калуською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо 58-річного місцевого жителя, який вчинив домашнє насильство (ст. 126-1 КК України), хуліганство (ч. 1 ст. 296 КК України) та крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Встановлено, що чоловік систематично вчиняв щодо своєї сестри психологічне та фізичне насильство: ображав її нецензурною лексикою, принижував, погрожував фізичною розправою та неодноразово завдавав тілесних ушкоджень, пише Івано-Франківська обласна прокуратура.

У квітні 2025 року під час чергового конфлікту зловмисник наніс потерпілій численні удари кулаками та ножем (загалом не менше 11-ти), спричинивши легкі тілесні ушкодження.

Крім цього, засуджений у квітні-травні цього року скоїв низку хуліганських дій. Так, перебуваючи у приміщенні лікувального закладу в м. Калуші, він безпричинно ображав директора нецензурними словами, поводився агресивно, а потім розбив його мобільний телефон. Також чоловік пошкодив вікно магазину та висловлювався на адресу його власника нецензурною лайкою.

Окрім цього, перебуваючи у місті Калуші, обвинувачений шляхом вільного доступу викрав велосипед.

Повідомляю, що чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства щодо матері та сестри, однак на шлях виправлення не став.

Вироком Калуського міськрайонного суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.