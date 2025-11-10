ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Історія загиблого пілота-винищувача франківської бригади Владислава Савєльєва

Автор: Олег Мамчур
Портрет військового у формі на меморіальному столі
Майор Владислав Савєльєв – льотчик-винищувач з позивним Nomad. Він був серед лобістів F-16 для України у США.

Він мав бути серед перших, хто сів за штурвал цього літака. Йому не вистачило одного дня. 2 червня 2023 року після успішно виконаного бойового завдання в районі Покровська МІГ-29 Владислава Савєльєва уразила ворожа ППО.

Посмертно льотчик нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. На авіабазі Коламбус (США), де проходив навчання, його ім’я викарбували на пам’ятній стіні видатних військових пілотів. У цьому списку Владислав Савєльєв – другий іноземець і перший українець.

У нього залишилися батьки, брат та дружина з маленькою дочкою. Владу Савєльєву назавжди 26.

Відверте інтерв’ю ТСН дружини, Любов Савєльєвою — про те, що зазвичай залишається за кадром.

