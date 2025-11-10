ПриватБанк здає в оренду частину курорту Буковель

ПриватБанк виставив на аукціон в системі Prozorro.Продажі право оренди на частину своєї нерухомості в Буковелі, включаючи земельні ділянки, об’єкти гірськолижного комплексу та будівлі готелю Radisson.

На торги винесено три окремі лоти, повідомили у ПриватБанку.

Перший лот включає 14 підвісних пасажирських канатних доріг гірськолижного комплексу та 30 земельних ділянок загальною площею 98,72 га, розташованих у селі Поляниця.

Другий лот охоплює 10 нежитлових приміщень площею 4209,2 кв. м та чотири земельні ділянки сукупною площею 2,15 га у селі Поляниця.

Третій лот передбачає передачу в оренду будівель готельного комплексу площею 30 577,9 кв. м (с.Поляниця, уч. Щивки, буд. 220) та 8648,4 кв. м (с.Поляниця, уч. Вишні, буд. 221) з двома земельними ділянками площею 2,96 га та 0,63 га відповідно, при цьому всі об’єкти цього лоту передаються в оренду одним договором.

Строк оренди встановлено на один рік з автоматичною пролонгацією, якщо жодна зі сторін не заявить про розірвання договору не пізніше ніж за 30 днів до завершення його дії, умова однакова для всіх трьох лотів.

У банку уточнили, що до участі в електронних торгах можуть бути допущені учасники, які не перебувають під санкціями, не пов’язані зі структурами підвищеного ризику та мають релевантний досвід управління відповідними активами (для першого та третього лотів).

Прийом пропозицій за всіма трьома лотами триватиме до 19 листопада, а самі аукціони в системі призначені на 20 листопада.