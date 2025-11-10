Відомо, які вулиці Івано-Франківська зроблять пішохідними

Площа перед міською ратушею в Івано-Франківську може зазнати змін у майбутньому: серед планів — облаштування ринку на зразок львівського та створення пішохідної зони на частині вулиці Грушевського.

Нині на площі переважають кіоски з сигаретами та шаурмою, які стоять уже понад 25 років.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у ефірі телеканалу «Вежа» зазначив:

«Розумію, що це не на часі, але такі зміни додали б Івано-Франківську особливого шарму та статусу. Площа має бути доступна на одному рівні, а це потребує коштів і хорошого проєкту. Зараз цього робити не будемо, поки триває війна».

Мер наголосив, що питання реконструкції площі та облаштування пішохідної зони розглядатиметься у майбутньому, коли з’являться ресурси та умови для реалізації проєкту.