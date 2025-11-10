Отоларинголог з Франківська про участь в місії «Face the Future Foundation»

Отоларинголог Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Олександр Тітов розповів про свою участь та роль у місії «Face the Future Foundation», під час якої прооперували 32 військових, ветеранів та цивільних, які зазнали мінно-вибухових поранень через російське вторгнення.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Франківської ОКЛ.

У складі місії працювали 19 фахівців зі США та Канади. За тиждень вони разом з українськими лікарями провели майже 80 операцій в області голови та шиї для людей, які отримали мінно-вибухові травми.

Медики працювали у трьох операційних одночасно. Більшість пацієнтів – українські воїни, які отримали можливість відновити дихання, обличчя та усмішки.

«Щойно завершилася найскладніша операція у цій місії – у пацієнта був повністю відсутній зовнішній ніс», – розповідає отоларинголог Івано-Франківської ОКЛ Олександр Тітов.

Він помітно втомлений. Зізнається, що провів у операційній понад шість годин поспіль. Та не приховує задоволення від роботи. Каже, для нього це вже сьома міжнародна місія у лікарні.

«Зазвичай більшість втручань направлені на реконструкцію зовнішнього носа. За один раз усе зробити неможливо, проводимо у кілька етапів. Перший – з американськими хірургами: беремо реберний хрящ, формуємо скелет носа, який накриваємо шкірою. Наступний – сточення лоскута шкіри через три тижні після первинної операції. Пацієнту може бути потрібний ще й третій і четвертий етапи. Після першого все робимо самотужки».

Каже, американські хірурги вчаться справлятися і з першим етапом вже 15 років.

«У нас, на жаль, немає стільки часу. Але під час таких місій процес навчання проходить набагато швидше, і ми отримуємо унікальну можливість дізнатися про всі секрети та нюанси реконструкції», – запевняє Тітов.

Кожна місія «Face the Future Foundation» починається з серії навчальних симпозіумів. Адже її мета – допомогти та навчити місцевих лікарів, у такий спосіб протягнути руку допомоги Україні в найважчий для неї час. Цього разу в симпозіумах взяли участь 130 хірургів з усієї України, 85 анестезіологів та 180 медсестер.