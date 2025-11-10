У Коломиї продовжують демонтувати незаконну рекламу — ФОТО

Муніципальна інспекція продовжує боротися з незаконно встановленими рекламними конструкціями у Коломийській громаді.

Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський.

«Порядок має бути в усьому. Бо краса громади – не лише в доглянутих вулицях, а й у відповідальному ставленні до кожної вивіски, банера чи фасаду», — наголошує Станіславський.

Зокрема, у центрі Коломиї демонтували вивіски та плакати, які були встановлені без належних дозвільних документів. Попередньо виконавчий комітет ухвалив чергове рішення про перелік таких об’єктів, і підприємці мали час і можливість самостійно усунути порушення. Тим, хто цього не зробив, допомогла Муніципальна інспекція.

«Боротьба з незаконною рекламою — це не просто демонтаж конструкцій. Це шлях до охайного, гармонійного простору, де кожен елемент має своє місце і відповідає нормам та естетичному вигляду міста», — пояснює Богдан Станіславський.

Цей процес розпочався ще у 2021 році. І за цей час досі є достатньо порушників. Тому міський голова закликає всіх власників рекламних конструкцій дотримуватись чинного законодавства, узгоджувати розміщення реклами в управлінні містобудування міської ради.