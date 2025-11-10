ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За матеріалами СБУ засуджено агента гру рф, який шпигував для ворога на північних рубежах України

Автор: Уляна Роднюк
Солдати СБУ у камуфляжі під час операції
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Український проєкт City нагороджений європейською премією
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який на початку 2025 року шпигував на Чернігівщині.

Як встановило розслідування, зловмисник обходив місцевість, фіксував локації Сил оборони, а потім месенджером передавав координати до російського гру, пише Служба безпеки України.

Найбільше ворога цікавило розташування командно-спостережних пунктів та напрямки руху прикордонних нарядів.

Також окупанти намагалися з’ясувати дислокацію блокпостів та логістичних складів українських військ.

Щоб одержати розвіддані, воєнна розвідка рф завербувала мешканця прикордоння області, який шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Під час «вилазок» він фотографував військові об’єкти та розпитував знайомих про ймовірні місця перебування Сил оборони.

На підставі агентурної інформації окупанти планували скласти маршрут «проходу» своїх ДРГ поза пунктами базування українських військ.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали зрадника навесні цього року. Разом з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення наших військ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон, який він використовував для контактів з куратором від воєнної розвідки рф.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело(а) інформації

Служба безпеки України.

СХОЖІ НОВИНИ