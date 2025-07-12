В Івано-Франківську за кермом BMW виявили неповнолітнього

Днями на вулиці Довженка патрульні зупинили автомобіль BMW, за кермом якого перебував 17-річний хлопець.

Під час перевірки з’ясувалося, що юнак не має посвідчення водія та вже друге потягом року сідає за кермо без права керування, пише Правда з посиланням на патрульну поліцію області.

Окрім цього, інспектори встановили, що номерні знаки на авто не належать цьому транспортному засобу.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 126 (Повторно протягом року керування транспортним засобом особою, яка немає права керування) та за ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків) КУпАП.