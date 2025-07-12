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В Івано-Франківську вручили посмертні ордени «Хрест Героя» рідним бійців 155 ОМБр. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську вручили посмертні ордени «Хрест Героя» рідним бійців 155 ОМБр. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
12/07/2025 21:35
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Хлопці загинули під час виконання завдань на Покровському напрямку.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

“Разом з командирами вручили посмертні ордени «Хрест Героя» рідним бійців 155 окремої механізованої бригади. Вічна пам’ять і вдячність за боротьбу”, – написав Руслан Марцінків.

Орден «Хрест Героя» присвоїли:

  • Ігорю Мовчану
  • Роману Ковалю
  • Михайлу Червоняку
  • Михайлу Лакатошу
  • Богдану Флейсі
  • Сергію Оросу
  • Василю Мисю
  • Андрію Ткачуку
  • Назарію Паращаку
  • Ігорю Аверʼянову
  • Костянтину Бакреву
  • Андрію Перепечку
  • Михайлу Струку
  • Михайлу Пататюку
  • Василю Джусу.