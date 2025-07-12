В Івано-Франківську вручили посмертні ордени «Хрест Героя» рідним бійців 155 ОМБр. ФОТО

Хлопці загинули під час виконання завдань на Покровському напрямку.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

“Разом з командирами вручили посмертні ордени «Хрест Героя» рідним бійців 155 окремої механізованої бригади. Вічна пам’ять і вдячність за боротьбу”, – написав Руслан Марцінків.

Орден «Хрест Героя» присвоїли: