В Івано-Франківську вручили посмертні ордени «Хрест Героя» рідним бійців 155 ОМБр. ФОТО

Хлопці загинули під час виконання завдань на Покровському напрямку.
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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
“Разом з командирами вручили посмертні ордени «Хрест Героя» рідним бійців 155 окремої механізованої бригади. Вічна пам’ять і вдячність за боротьбу”, – написав Руслан Марцінків.
Орден «Хрест Героя» присвоїли:
- Ігорю Мовчану
- Роману Ковалю
- Михайлу Червоняку
- Михайлу Лакатошу
- Богдану Флейсі
- Сергію Оросу
- Василю Мисю
- Андрію Ткачуку
- Назарію Паращаку
- Ігорю Аверʼянову
- Костянтину Бакреву
- Андрію Перепечку
- Михайлу Струку
- Михайлу Пататюку
- Василю Джусу.