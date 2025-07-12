ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Івано-Франківську попрощаються з військовим Олексієм Осіповим
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську попрощаються з військовим Олексієм Осіповим

Автор: Олег Мамчур
12/07/2025 22:20
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківській громаді 13 липня 2025 року попрощаються із загиблим військовослужбовцем Олексієм Осіповим.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”.

Олексій Осіпов загинув 10 липня 2025 року. Йому було 49.

13 липня о 12:00 відбудеться панахида за військовим у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську. Опісля траурний кортеж відправиться через вулицю Кисілевську до села Угорники на вулицю Церковну.

О 14:00 — прощання з Олексієм Осіповим у храмі святого Юрія у селі Угорники. Орієнтовно о 14:40 військовослужбовця поховають на місцевому кладовищі.