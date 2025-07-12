В Івано-Франківську попрощаються з військовим Олексієм Осіповим

В Івано-Франківській громаді 13 липня 2025 року попрощаються із загиблим військовослужбовцем Олексієм Осіповим.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”.

Олексій Осіпов загинув 10 липня 2025 року. Йому було 49.

13 липня о 12:00 відбудеться панахида за військовим у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську. Опісля траурний кортеж відправиться через вулицю Кисілевську до села Угорники на вулицю Церковну.

О 14:00 — прощання з Олексієм Осіповим у храмі святого Юрія у селі Угорники. Орієнтовно о 14:40 військовослужбовця поховають на місцевому кладовищі.