Франківська 102 бригада ТрО хоче приєднатися до програми “Контракт 18–24”

У 102-й окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ, що базується на Івано-Франківщині, заявили про готовність долучитися до державної програми “Контракт 18–24”.

Про це під час публічного обговорення повідомив офіцер відділення комунікації 102 бригади Ростислав Рудзинський, пише “Галка”. Наразі бригада очікує відповідного рішення від вищого командування.

“Ми би хотіли долучитися до цієї програми. Наша бригада формувалася за локальним принципом — тут служать друзі, родичі, чоловіки й дружини, які добре знають одне одного. Це сприяє згуртованості й є одним із чинників ефективного рекрутингу”, — пояснив Рудзинський.

За словами Ростислава, у 102-й бригаді вже діє повноцінне відділення рекрутингу, що супроводжує добровольців від першого дзвінка до прибуття на позиції в зоні бойових дій. Для цього діє рекрутингова гаряча лінія: 097 102 7 102.

“Наші сержанти-рекрутери допомагають обрати посаду відповідно до освіти й навичок, консультують на всіх етапах — до і після відправки в навчальні центри. Ми відкриті для мотивованих добровольців — як у межах мобілізації, так і за контрактом”, — додав офіцер.

За офіційними даними, до програми “Контракт 18–24” вже долучилися три бригади ТрО: 127-ма, 108-ма та 103-тя. 102-га сподівається стати наступною.