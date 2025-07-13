Генштаб оновив дані: за добу ліквідовано 1240 російських військових

Протягом минулої доби російські війська втратили близько 1240 військовослужбовців. Також знищено три танки, 49 артилерійських систем, три бойові броньовані машини та іншу техніку противника.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 13.07.25:
Особовий склад: 1033930 (+1240).
Танки: 11016 (+3).
Броньовані бойові машини: 22983 (+3).
Артилерійські системи: 30243 (+49).РСЗВ: 1438 (+1).
Засоби ППО: 1194 (+1).
Літаки: 421.
Гелікоптери: 340.
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 45511 (+263).
Крилаті ракети: 3491 (+32).
Кораблі/катери: 28.
Підводні човни: 1.
Автомобільна техніка та автоцистерни: 54923 (+101).
Спеціальна техніка: 3929.