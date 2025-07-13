Генштаб оновив дані: за добу ліквідовано 1240 російських військових

Протягом минулої доби російські війська втратили близько 1240 військовослужбовців. Також знищено три танки, 49 артилерійських систем, три бойові броньовані машини та іншу техніку противника.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 13.07.25:

Особовий склад: 1033930 (+1240).

Танки: 11016 (+3).

Броньовані бойові машини: 22983 (+3).

Артилерійські системи: 30243 (+49).РСЗВ: 1438 (+1).

Засоби ППО: 1194 (+1).

Літаки: 421.

Гелікоптери: 340.

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 45511 (+263).

Крилаті ракети: 3491 (+32).

Кораблі/катери: 28.

Підводні човни: 1.

Автомобільна техніка та автоцистерни: 54923 (+101).

Спеціальна техніка: 3929.