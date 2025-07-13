Якою буде погода у Франківську та області 13 липня

13 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 10-12°, вдень — 26-28° тепла.

По області вночі прогнозують 8-13°, вдень — 23-28° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 7-12°, вдень — 18-23° тепла.

Вітер — південний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.