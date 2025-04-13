В Івано-Франківській громаді відбувся ярмарок «Великодній кошик-2025». ФОТО

В Івано-Франківську відбувся традиційний великодній ярмарок «Великодній кошик-2025», який об’єднав понад 50 місцевих товаровиробників.

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Захід проходив за участі фермерських господарств, підприємців та народних майстрів з різних куточків громади й області, пише Правда.

На ярмарку було представлено широкий асортимент продукції: від овочів і фруктів — до м’ясних делікатесів, твердих сирів та равликів. Уся продукція — свіжа, якісна, виготовлена або вирощена на місцевому рівні. Відвідувачі також мали змогу придбати святкові кошики, великодні прикраси та вироби народного промислу з гірських районів області.

Особливу увагу відвідувачі звертали на доступні ціни, які, за словами учасників ярмарку, були нижчими, ніж у торгових мережах.

Наступний ярмарок заплановано на 16 квітня у м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 128 (стадіон «РУХ»)

Міська влада закликає мешканців підтримувати місцевих виробників, обираючи якісну та доступну продукцію, виготовлену в Івано-Франківській громаді.