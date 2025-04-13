Як у Галичі звели міст без жодного зварного шва – і він стоїть понад 100 років

У місті Галич досі зберігся унікальний металевий міст, який став справжньою гордістю та символом міста. Побудований у період Австро-Угорської імперії без жодного зварного шва, він і досі вражає інженерною досконалістю.

Вперше в історичних записах заповідника міст згадується ще в липні 2024 року. Тоді вказувалося, що його зведення припадає на 1910–1912 роки.

Галич, як великий залізничний вузол та центр річкового пароплавства, потребував надійного сполучення через Дністер.

Старий дерев’яний міст 1858 року вже не відповідав потребам часу. Тож у 1910–1912 роках розпочалося будівництво нового металевого мосту за проєктом конструкторського бюро фабрики машин Е. Залінєвського з Кракова.

Його вантажність свідчила про адаптацію до автомобільного транспорту, а також про стратегічну важливість об’єкта на випадок війни.

Під час Першої світової війни міст, як і більшість будівель у місті, був зруйнований, але вже у 1921 році його відновили. Подальші ремонтні роботи відбувались у 1933–1938 роках під керівництвом інженера Й. Відта.

У Другу світову війну міст двічі зазнавав руйнувань, після чого був щоразу відновлений. Останній капітальний ремонт відбувся у 1953 році, а в 1970-х настил мосту вкрили асфальтом.

Зі зведенням нового залізобетонного мосту у 1984 році металевий міст став пішохідним. У 2007 році міська рада закрила пішохідні проходи, а у 2014 році розпочалась масштабна реконструкція настилу.

Особливістю конструкції є відсутність зварних швів — усі з’єднання виконані на заклепках. Монументальні опори, зведені на кам’яному фундаменті, вже понад століття протистоять стихіям. На одній з них і досі зберігаються позначки рівня води часів великих паводків.

Основні характеристики мосту:

Довжина — 312 м;

Ширина — 8,6 м;

Проїзна частина — 5,4 м;

Пішохідна доріжка — 1,1 м;

Висота над найнижчим рівнем води — 10,8 м.

Конструкція моста — багатопрогонова з трикутними та паралельними фермами. Проїзд розташований під фермами, як у класичних індустріальних спорудах.

Дерев’яний настил викладений “на ребро”, а зверху — асфальт. Одна пішохідна доріжка має металеве покриття з поручнями, інша — наразі недоступна, але огороджена задля безпеки.

Сьогодні металевий міст — не лише зразок інженерної майстерності, а й візитівка Галича, яка гармонійно вписується в архітектурний ансамбль міста.