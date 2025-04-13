Літак F-16, ймовірно, збили російською ракетою, – BBC

Літак F-16, яким керував 26-рiчний капітан Павло Iванов, ймовірно, був збитий російською ракетою.

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Про це повідомляє BBC.

За даними видання, літак Іванова міг бути збитий російською ракетою.

«Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу «повітря-повітря» Р-37», — зазначив співрозмовник у владі.

Версію про можливий «дружній вогонь» відкинуто. За словами джерела, у тій зоні, де діяв Іванов, українські сили ППО не працювали.

Місце трагедії наразі не розголошується. Повітряні сили повідомили лише, що це був бойовий виліт.

Розслідуванням обставин інциденту займається міжвідомча комісія, яка вже розпочала роботу.