Президент присвоїв загиблому пілоту F-16 Павлу Іванову звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Павлу Іванову звання Героя України посмертно.

Джерело: указ на сайті президента

Дослівно: “За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Іванову Павлу Івановичу – майору (посмертно)”.

Що передувало: У суботу 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

Зеленський зазначав, що заслухав доповіді військових щодо цієї бойової ситуації, і всі обставини події з’ясовуються.