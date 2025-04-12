Президент присвоїв загиблому пілоту F-16 Павлу Іванову звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Павлу Іванову звання Героя України посмертно.
Джерело: указ на сайті президента
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Дослівно: “За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Іванову Павлу Івановичу – майору (посмертно)”.
Що передувало: У суботу 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.
Зеленський зазначав, що заслухав доповіді військових щодо цієї бойової ситуації, і всі обставини події з’ясовуються.