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Президент присвоїв загиблому пілоту F-16 Павлу Іванову звання Героя України
Диван на коліщатках в темній вітальні

Президент присвоїв загиблому пілоту F-16 Павлу Іванову звання Героя України

Автор: Петро Якимчук
12/04/2025 22:08
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Президент Володимир Зеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Павлу Іванову звання Героя України посмертно.

Джерелоуказ на сайті президента

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Дослівно: “За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Іванову Павлу Івановичу – майору (посмертно)”.

Що передувало: У суботу 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

Зеленський зазначав, що заслухав доповіді військових щодо цієї бойової ситуації, і всі обставини події з’ясовуються.

Полеглий Павло Іванов