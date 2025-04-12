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Франківські патрульні втановили водія, котрий вчинив ДТП на Калуському шосе та втік
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківські патрульні втановили водія, котрий вчинив ДТП на Калуському шосе та втік

Автор: Петро Якимчук
12/04/2025 21:27
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Патрульні встановили водія, який вчинив ДТП та втік

Учора, 11 квітня, патрульні отримали виклик про ДТП на Калуському шосе. Заявниця повідомила, що невідомий вчинив зіткнення з її автомобілем Land Rover, після чого покинув місце події.

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Про це передає Правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Франківщини

Патрульні зібравши всю наявну інформацію встановили особу 24-річного водія автомобіля Scania.

Останній, визнав свою причетність до ДТП, та пояснив що поспішав.

На водія інспектори склали адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.