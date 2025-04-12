Франківські патрульні втановили водія, котрий вчинив ДТП на Калуському шосе та втік

Патрульні встановили водія, який вчинив ДТП та втік
Учора, 11 квітня, патрульні отримали виклик про ДТП на Калуському шосе. Заявниця повідомила, що невідомий вчинив зіткнення з її автомобілем Land Rover, після чого покинув місце події.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це передає Правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Франківщини
Патрульні зібравши всю наявну інформацію встановили особу 24-річного водія автомобіля Scania.
Останній, визнав свою причетність до ДТП, та пояснив що поспішав.
На водія інспектори склали адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.