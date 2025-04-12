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У ветеранському просторі "Гарт" в Коломиї відбувся день відкритих дверей
Диван на коліщатках в темній вітальні

У ветеранському просторі “Гарт” в Коломиї відбувся день відкритих дверей

Автор: Петро Якимчук
12/04/2025 20:28
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50 ветеранів та військовослужбовців, а також їхні рідні прийшли на день відкритих дверей 11-12 квітня у простір підтримки “Гарт”, що у Коломиї.

Загалом участь у заходах взяли 200 людей.

Про це розповіла адміністраторка простору Карина Базюк, передає правда ІФ з посиланням на Суспільне

Гарт, Коломия

День відкритих дверей у просторі підтримки “Гарт”. Громадська організація “Сила громади”

З її слів, відвідувачі взяли участь у майстер-класах з живопису, слухали лекцію від служби зайнятості, проходили тренінги з мінної безпеки та медіаграмотності, грали у теніс та настільні ігри. До подій у просторі зокрема долучилися громадські організації “Сила громади”, “Трикутник”, а також “Карітас”.

Малювання, майстер-клас, Гарт

Майстер-клас з малювання у просторі підтримки “Гарт”. Громадська організація “Сила громади”

“Я проводила майстер-клас з малювання. Ми малювали картину “Зоряне сяйво” Вінсента Ван Гога. Спочатку учасники казали, що у них не вийде так передати, але в кінцевому результаті всі були у захопленні від своїх картин. Сподобалися полотна й іншим відвідувачам”, — каже Карина Базюк.

Гарт, Коломия

День відкритих дверей у просторі підтримки “Гарт”. Громадська організація “Сила громади”

На день відкритих дверей прийшла Наталія Палагнюк з братом Олександром, який є ветераном. Жінка каже: брат має I групу інвалідності, у нього паралізована рука і поранення голови.

"Гарт", Коломия, Наталія Палагнюк

Наталія Палагнюк з братом Олександром на дні відкритих дверей у ветеранському просторі “Гарт”. Громадська організація “Сила громади”

“Я його привожу на кріслі колісному, тому що братові дуже потрібне спілкування. Навіть в лікарні йому цього недостатньо. Там всі зі своїми хворобами, і він не отримує тієї енергії, підтримки. Тому прийшли сюди. Ми уже півтора року в госпіталях та реабілітаційних центрах. Після таких заходів Олександр повертається зовсім іншою людиною”, — каже Наталія Палагнюк.

Ветеранський простір “Гарт” у Коломиї запрацював 8 листопада 2024 року.