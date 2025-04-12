Посли і представники дипкорпусу 38 країн світу обговорили з мером Києва Кличком подальшу допомогу та інвестиції в Україну

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з представниками дипломатичних місій 38 країн світу. Йшлося про подальшу допомогу Україні та участь іноземних інвесторів у реалізації великих проєктів. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Правда іф.

«Зустрівся в мерії з послами і представникам дипломатичних місій 38 країн світу. Поспілкувалися й обговорили ситуацію в Києві та Україні. А також — необхідну допомогу столиці й подальшу підтримку України. Також обговорили можливість для інвестицій і втілення міжнародних проектів у Києві», – повідомив Віталій Кличко.

Зокрема, йшлося про участь представників цих 38 країн в Київському інвестиційному форумі, який відбудеться восени в Берліні.

Дипломатів також цікавила політична ситуація в Україні та ключові виклики, які стоять перед місцевим самоврядуванням, зазначив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що посли та представники 21 країни світу разом з мером Києва Віталієм Кличком під час міської толоки висадили дерева на Оболонському острові на знак солідарності з Україною.