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Посли і представники дипкорпусу 38 країн світу обговорили з мером Києва Кличком подальшу допомогу та інвестиції в Україну
Диван на коліщатках в темній вітальні

Посли і представники дипкорпусу 38 країн світу обговорили з мером Києва Кличком подальшу допомогу та інвестиції в Україну

Автор: Ігор Василик
12/04/2025 19:32
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Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з представниками дипломатичних місій 38 країн світу. Йшлося про подальшу допомогу Україні та участь іноземних інвесторів у реалізації великих проєктів. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Правда іф.  

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«Зустрівся в мерії з послами і представникам дипломатичних місій 38 країн світу. Поспілкувалися й обговорили ситуацію в Києві та Україні. А також — необхідну допомогу столиці й подальшу підтримку України. Також обговорили можливість для інвестицій і втілення міжнародних проектів у Києві», – повідомив Віталій Кличко. 

Лідери потискують руки на офіційній зустрічі.

Зокрема, йшлося про участь представників цих 38 країн в Київському інвестиційному форумі, який відбудеться восени в Берліні.

Дипломатів також цікавила політична ситуація в Україні та ключові виклики, які стоять перед місцевим самоврядуванням, зазначив мер Києва. 

Раніше повідомлялося, що посли та представники 21 країни світу разом з мером Києва Віталієм Кличком під час міської толоки висадили дерева на Оболонському острові на знак солідарності з Україною.

Люди потискають руки на діловій зустрічі.