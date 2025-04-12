В Коломийському районі згоріли два автобуси

У Коломийському районі рятувальники ліквідували пожежу двох автобусів

12 квітня 2025 року о 16:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Орелець Снятинської територіальної громади Коломийського району. Загорілися два автобуси на території стоянки, передає Правда ІФ з посиланням на Управління ДСНС Франківщини

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До місця події негайно виїхали снятинські рятувальники та місцева пожежна команда села Вовчківці.

О 17:17 пожежу було локалізовано, а вже о 17:24 — повністю ліквідовано на площі 50 м².

На щастя, травмованих немає.

Причини виникнення пожежі та всі обставини події з’ясовуються фахівцями.