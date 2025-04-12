ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В Коломийському районі згоріли два автобуси
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Коломийському районі згоріли два автобуси

Автор: Петро Якимчук
12/04/2025 19:06
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Коломийському районі рятувальники ліквідували пожежу двох автобусів

12 квітня 2025 року о 16:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Орелець Снятинської територіальної громади Коломийського району. Загорілися два автобуси на території стоянки, передає Правда ІФ з посиланням на Управління ДСНС Франківщини

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

До місця події негайно виїхали снятинські рятувальники та місцева пожежна команда села Вовчківці.

О 17:17 пожежу було локалізовано, а вже о 17:24 — повністю ліквідовано на площі 50 м².

На щастя, травмованих немає.

Пожежа в автобусі, пожежник гасить вогонь
Пожежна машина біля згорілого автобуса на дорозі.
Пожежник гасить велику пожежу під сонцем.

Причини виникнення пожежі та всі обставини події з’ясовуються фахівцями.