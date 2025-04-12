У Франківську відзначили День першої пластової присяги

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У Івано-Франківську в суботу, 12 квітня, скаути відзначили 113 річницю від створення “Пласту”.

Під час заходу відбулися благодійний ярмарок, майстер-класи та акустичний вечір, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

12 квітня також іменують Днем першої пластової присяги.

Комендант заходу Артем Паньків розповів, що в урочистостях взяли участь як наймолодші пластуни — пташата, так і пластуни-сеньйори. Пішою ходою вони пройшли від осередку організації до пам’ятника пластунам поблизу скверу Міцкевича. Там десять пластунів склали свою першу присягу.

Пластуни складають свою першу присягу. Суспільне Івано-Франківськ

“Наша організація створена у Львові в 1912 році. Її засновниками були Петро Франко, Іван Чмола та Олександр Тисовський. І сьогодні ми зібралися, щоб якраз відсвяткувати цю подію. Будемо ярмаркувати, а завершиться все ватрою у вигляді акустичного вечора на території “Промприладу” в просторі “Парасолька”, — каже Артем Паньків.

З його слів, також метою заходу є збір для фонду “Лісові чорти” на принтер і дрони. Ціль — 100 тисяч гривень.

Виховник у курені “Лісові чорти” Богдан Курчак каже: з Івано-Франківського осередку наразі 20 пластунів служать у Силах оборони України.

Виховник у курені “Лісові чорти” Богдан Курчак з дружиною та дітьми. Суспільне Івано-Франківськ

“Я “Пласту” завдячую тим, ким я є, тим, як я вмію спілкуватися, як вмію працювати й комунікувати з людьми. Я є виховником хлопців віком 14-16 років, і їм завжди говорю: якщо вони десь втрачають запал до пластування, щоб завжди пам’ятали, що “Пласт” — це про розвиток і можливості”, — каже Богдан Курчак.

Пластунки 56 куреня імені Мілени Рудницької принесли на благодійний ярмарок вафельний торт, який самі приготували зранку на пластовій кухні, каже курінна Поліна Шемелько. За її словами, сьогодні вони відповідають за локацію з настільними іграми.

Пластунки 56 куреня імені Мілени Рудницької принесли на благодійний ярмарок вафельний торт. Суспільне Івано-Франківськ

“Я дуже тішуся, що можу розвивати свій курінь, загалом розвивати “Пласт” в Україні й бути частинкою однієї великої сім’ї, без якої я не знаю, що б зараз робила”, — розповідає курінна Поліна Шемелько.

Курінна Поліна Шемелько. Суспільне Івано-Франківськ

У 56 курені два з половиною роки пластує Софія Дробишевська. За цей час вона навчилася, як виживати в лісі, жити у наметі, розпалювати вогнище, в’язати різні види вузлів, а також — різних життєвих цінностей.

“У таких умовах дуже гарно розвивається логіка, як діяти в якихось екстрених ситуаціях. Тому, думаю, це мені в житті знадобиться. А найголовніше, чого навчилася за цей час, це — розуміння цінностей патріотизму”, — каже Софія Дробишевська.