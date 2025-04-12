У франківському ліцеї зібрали понад 150 тисяч гривень для військових на великодньому ярмарку ФОТО

У четвер та п’ятницю, 10–11 квітня, у ліцеї №23 імені Романа Гурика в Івано-Франківську відбувався благодійний ярмарок “Великодній кошик для захисника”.

Учні зібрали понад 150 тисяч гривень, передає Правда ІФ з посиланням на 23 ліцей

До участі долучилися учні з 1 по 11 клас разом із батьками. На ярмарку продавали солодощі, великодні прикраси та інші вироби, виготовлені власноруч.

Великодній ярмарок у 23 ліцеї

Завдяки події вдалося зібрати 157 тисяч гривень. Усі кошти передадуть на потреби Збройних сил України. У ліцеї зазначили, що звіт про витрати буде оприлюднений згодом.