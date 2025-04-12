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У франківському ліцеї зібрали понад 150 тисяч гривень для військових на великодньому ярмарку ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У франківському ліцеї зібрали понад 150 тисяч гривень для військових на великодньому ярмарку ФОТО

Автор: Петро Якимчук
12/04/2025 17:37
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У четвер та п’ятницю, 10–11 квітня, у ліцеї №23 імені Романа Гурика в Івано-Франківську відбувався благодійний ярмарок “Великодній кошик для захисника”.

Учні зібрали понад 150 тисяч гривень, передає Правда ІФ з посиланням на 23 ліцей

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До участі долучилися учні з 1 по 11 клас разом із батьками. На ярмарку продавали солодощі, великодні прикраси та інші вироби, виготовлені власноруч.

Шкільний ярмарок з учнями та столами з випічкою.
Великодній ярмарок у 23 ліцеї

Завдяки події вдалося зібрати 157 тисяч гривень. Усі кошти передадуть на потреби Збройних сил України. У ліцеї зазначили, що звіт про витрати буде оприлюднений згодом.

Діти продають солодощі на благодійному ярмарку.
Діти в коридорі школи в Україні.
Діти на зборі навколо столу з солодощами.
Натовп людей у коридорі, молодь і дорослі.
Шкільний ярмарок, учні біля столів з товарами.
Діти на ярмарку з солодощами в школі.
Школярі на ярмарку, купують снеки та напої.
Шкільний ярмарок у коридорі, багато людей.