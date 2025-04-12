У лікарні помер прикарпатський військовий Іван Цибуля

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У лікарні в Рівному від хвороби помер військовослужбовець з Бурштинської громади Іван Цибуля.

Про це розповів заступник міського голови Бурштина Іван Драгун, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

З його слів, Іван Цибуля народився 6 жовтня 1980 року в селі Насташине Бурштинської громади. У лави Збройних сил України чоловіка мобілізували у 2024 році.

“Іван Цибуля помер 11 квітня 2025 року в лікарні у Рівному. Він пішов з життя від хвороби. Наразі плануємо перевезти тіло військовослужбовця додому для проведення чину похорону”, — розповів Іван Драгун.

Вдома у 44-річного військового залишилися мати, сестра і бабуся.