Коломийську “дясятку” очолив новий командир – Герой України Володимир Потєшкін



Сьогодні, 12 квітня, стало відомо, що 10 гірсько-штурмову бригаду “Едельвейс”, яка базується на Прикарпатті, очолив Герой України, полковник Володимир Потєшкін.

До цього він був заступником командира бригади та начальником відділення артилерії цієї ж бригади. Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, передає Правда ІФ

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З перших днів повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Володимир Потєшкін ефективно керував вогнем бригадної артилерії, організовував артрозвідку, координував дії підрозділів та забезпечував точне і нищівне ураження ворога. Його рішучість, фаховість і відданість стали надійною опорою для бойових побратимів. Крайня його посада перед призначенням командиром — начальник штабу бригади.

За проявлену мужність і професіоналізм відзначений найвищими державними нагородами: званням Героя України, орденом “За мужність” III ступеня та медаллю “За військову службу Україні”.