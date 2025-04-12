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Коломийську "дясятку" очолив новий командир - Герой України Володимир Потєшкін
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коломийську “дясятку” очолив новий командир – Герой України Володимир Потєшкін

Автор: Петро Якимчук
12/04/2025 14:21
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Сьогодні, 12 квітня, стало відомо, що 10 гірсько-штурмову бригаду “Едельвейс”, яка базується на Прикарпатті, очолив Герой України, полковник Володимир Потєшкін.

До цього він був заступником командира бригади та начальником відділення артилерії цієї ж бригади. Про це повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, передає Правда ІФ

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З перших днів повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Володимир Потєшкін ефективно керував вогнем бригадної артилерії, організовував артрозвідку, координував дії підрозділів та забезпечував точне і нищівне ураження ворога. Його рішучість, фаховість і відданість стали надійною опорою для бойових побратимів. Крайня його посада перед призначенням командиром — начальник штабу бригади.

За проявлену мужність і професіоналізм відзначений найвищими державними нагородами: званням Героя України, орденом “За мужність” III ступеня та медаллю “За військову службу Україні”.

Портрет військового в українській формі, зірка героя.
Потєшкін Володимир командир Едельвейсів