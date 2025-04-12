Померла відома прикарпатська художниця та поетеса Марія Корпанюк

На 72 році життя померла художниця декоративно-ужиткового мистецтва, поетеса, засновниця дитячої художньої студі “Кольорові пальчики Марія Корпанюк.

Скорботну звістку повідомила членкиня Національної спілки письменників України Олександра Туєшин, передає Правда ІФ з посиланням на Курс

“Відійшла у засвіти чудова мисткиня, відома українська художниця та поетеса, педагогиня – Корпанюк Марія Михайлівна. Непоправна втрата… Щиро співчуваємо рідним”, – повідомила Олександра Туєшин.

Марія Корпанюк народилася 2 липня 1953 року у селі Суботів (зараз Галицька громада) на Прикарпатті у родині вчителів.

У 1972 році закінчила Косівський технікум народних художніх промислів, а згодом – Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

Марія Корпанюк була членкинею Національної спілки художників України, викладача на кафедрі мистецьких дисциплін педагогічного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Брала участь у всеукраїнських та міжнародних виставках. Була лауреаткою обласної премії в галузі мистецтва, архітектури та дизайну ім. Ярослава Лукавецького.

Її роботи зберігаються в Івано-Франківському художньому та краєзнавчому музеях. Авторка поетичних збірок “Творяща глина”, “Ніким не бачені картини”.

У 2010 році заснувала дитячу художню студію Марії Корпанюк “Кольорові пальчики”.