У Івано-Франківську висадили “Материнську алею пам’яті” ФОТО

Сьогодні , 12 квітня, у Франківську висадили материнську алею памʼяті

В парку воїнів визволителів матері загиблих та зниклих безвісти захисників висадили кущі в пам’ять про найрідніших – своїх дітей Героїв.

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Материнська алея пам’яті у Франківську

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає Правда ІФ