У Івано-Франківську висадили “Материнську алею пам’яті” ФОТО

Сьогодні , 12 квітня, у Франківську висадили материнську алею памʼяті
В парку воїнів визволителів матері загиблих та зниклих безвісти захисників висадили кущі в пам’ять про найрідніших – своїх дітей Героїв.
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Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає Правда ІФ
Розпочали з молитви за наших захисників та душі всіх полеглих українських воїнів. Далі разом висадили кущі. Алея нагадуватиме кожному, хто тут проходитиме, якою ціною нам дається Українська Держав, – написав Руслан Марцінків