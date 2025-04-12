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У Івано-Франківську висадили "Материнську алею пам'яті" ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську висадили “Материнську алею пам’яті” ФОТО

Автор: Петро Якимчук
12/04/2025 12:41
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Сьогодні , 12 квітня, у Франківську висадили материнську алею памʼяті

В парку воїнів визволителів матері загиблих та зниклих безвісти захисників висадили кущі в пам’ять про найрідніших – своїх дітей Героїв.

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Група людей у парку під час пам'ятної події
Материнська алея пам’яті у Франківську

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає Правда ІФ

Розпочали з молитви за наших захисників та душі всіх полеглих українських воїнів. Далі разом висадили кущі. Алея нагадуватиме кожному, хто тут проходитиме, якою ціною нам дається Українська Держав, – написав Руслан Марцінків

Волонтери саджають дерева у міському парку
Люди саджають дерева в парку
Люди висаджують дерева в міському парку.
Група людей біля церкви з деревами та лопатами.
Волонтери висаджують дерева у парку.
Люди працюють у парку біля церкви у Києві.
Група людей садять дерева в парку міста.
Люди саджають дерево в місті для екології.
Люди саджають дерева у парку біля церкви.