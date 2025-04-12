Що задекларував богородчанський прокурор Віктор Дем’яник

Дружина богородчанського прокурора Віктора Дем’яника щороку змінює автомобілі, має готельно-відпочинковий комплекс та два магазини.

Однак доходів від бізнесу дружини прокурор не декларує, пише Правда ІФ з посиланням на КУРС.

Керівник Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Віктор Дем’яник подав е-декларацію про доходи за 2024 рік. Минулого року він заробив 1 153 082 гривень. З доходів дружини Наталії Дем’яник прокурор задекларував 680 000 гривень від продажу Tesla Model 3 2019 року випуску.

До речі, за час повномасштабного вторгнення жінка щороку змінює автомобілі. Так, у 2022 році вона купила Toyota Camry 2019 року, яку через рік продала. У 2023 році купила вже згадану Tesla Model 3. Минулого року авто продала і придбала автомобіль Kia Niro 2019 року випуску за 584 701 гривень.

За даними аналітичної системи youcontrol, 9 квітня цього року Наталія Дем’яник стала власницею автомобіля Honda Civic 2019 року випуску. Власних авто Віктор Дем’яник, судячи з декларації, не має.

Інших доходів дружини, аніж від продажу раз у рік автомобілів, прокурор чомусь не декларує. Однак Дем’яник вказав у декларації, що дружина є власницею нерухомості у селі Раковець Солотвинської громади – готельно-відпочинкового комплексу з перукарнею площею 686,2 кв. м та двох магазинів (69,6 кв. м і 51,4 кв. м).

Окрім того, Наталія Дем’яник з 2008 року зареєстрована як ФОП – може надавати послуги у перукарнях та салонах краси, а також займатися орендою нерухомості.

Попри те, що прокурор не декларує доходів дружини, жінка активно просуває свій бізнес у соцмережах. Так, за номером телефону, який жінка вказала при реєстрації ФОП, знаходимо студію декору ND. У власних соцмережах, навіть у заборонених “Вконтакте”, “Одноклассники”, Наталія Дем’яник пише, що займається весільним декором, оформленням фотозон та організовує фуршети

Також в інстаграмі жінка вказала, що є співзасновницею онлайн-магазину, який продає брендовий одяг.

Також прокурор задекларував квартиру у Надвірній площею 58,4 кв. м. З 2015 року Дем’яник декларував її як службове житло, а у 2023 року його сім’я житло приватизувала. Також прокурор вказав у декларації, що його сім’я безоплатно користується будинком на 232,60 кв. м та ділянкою 1080 кв. м у селі Раковець. Власницею нерухомості є родичка посадовця Людмила Дем’яник.

Із заощаджень Віктор Дем’яник задекларував спільну з дружиною готівку: 540 000 гривень і 12 000 доларів. На банківських рахунках прокурор зберігає 110 802 гривень та 2 долари. Дружина зберігає на рахунках 567 гривень.