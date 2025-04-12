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Шукали крокуси в снігу: В Карпатах заблукали "інстаграмні" туристки
Диван на коліщатках в темній вітальні

Шукали крокуси в снігу: В Карпатах заблукали “інстаграмні” туристки

Автор: Петро Якимчук
12/04/2025 10:26
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В районі гори Кукул на Прикарпатті загубилися чотири жінки.

Учора пізно ввечері до прикарпатських рятувальників надійшло повідомлення від туристки з Києва, про те, що вона, у складі групи з чотирьох туристок, рухаючись маршрутом із села Вороненко у напрямку гори Кукул, через ускладнені погодні умови втратили орієнтир, пише Правда ІФ з посиланням на Управління ДСНС Франківщини

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Гора Кукул, яку у соцмережах часто демонструють як ідеальне місце для фотосесій з крокусами,виявилася цілком іншою – повністю вкритою снігом та туманом. Погода в горах мінлива та не завжди «інстаграмна»!

На щастя, зв’язок із туристками підтримувався і вдалося швидко встановити координати їх місця знаходження. Ворохтянські гірські рятувальники оперативно вирушили на пошуки, знайшли групу, напоїли їх гарячим чаєм та безпечно супроводили до села.

Гірничі рятувальники на снігу вночі

Нагадуємо:

  • Перед походом у гори гугліть не тільки “крокуси на Кукулі”, а й актуальний прогноз погоди
  • Попереджайте рідних про свій маршрут
  • Обов’язково майте із собою теплий одяг, ліхтарик, запас їжі та води, а також повністю заряджений телефон
  • Завантажте мобільний застосунок «Порятунок у горах» для оперативного зв’язку та допомоги

Будьте обачними та бережіть себе. Гори прекрасні, але непередбачувані.