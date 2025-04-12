Шукали крокуси в снігу: В Карпатах заблукали “інстаграмні” туристки

В районі гори Кукул на Прикарпатті загубилися чотири жінки.

Учора пізно ввечері до прикарпатських рятувальників надійшло повідомлення від туристки з Києва, про те, що вона, у складі групи з чотирьох туристок, рухаючись маршрутом із села Вороненко у напрямку гори Кукул, через ускладнені погодні умови втратили орієнтир, пише Правда ІФ з посиланням на Управління ДСНС Франківщини

Гора Кукул, яку у соцмережах часто демонструють як ідеальне місце для фотосесій з крокусами,виявилася цілком іншою – повністю вкритою снігом та туманом. Погода в горах мінлива та не завжди «інстаграмна»!

На щастя, зв’язок із туристками підтримувався і вдалося швидко встановити координати їх місця знаходження. Ворохтянські гірські рятувальники оперативно вирушили на пошуки, знайшли групу, напоїли їх гарячим чаєм та безпечно супроводили до села.

Нагадуємо:

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Попереджайте рідних про свій маршрут

Обов’язково майте із собою теплий одяг, ліхтарик, запас їжі та води, а також повністю заряджений телефон

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Будьте обачними та бережіть себе. Гори прекрасні, але непередбачувані.