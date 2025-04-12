ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода на Прикарпатті 12 квітня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті 12 квітня

Автор: Петро Якимчук
12/04/2025 09:26
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прогноз погоди на суботу, 12 квітня 2025, року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ

По Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Невеликий дощ з мокрим снігом, в горах сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці сильні заморозки 0-5°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Температура повітря:

  • по Франківську: вночі 0-2° морозу, вдень 11-13° тепла.
  • по області: вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.
  • У високогір’ї Карпат: вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла.
Прогноз погоди Івано-Франківськ 12 квітня, бджола.
Погода 12 квітня Прикарпаття