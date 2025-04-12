Якою буде погода на Прикарпатті 12 квітня

Прогноз погоди на суботу, 12 квітня 2025, року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ
По Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями. Невеликий дощ з мокрим снігом, в горах сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці сильні заморозки 0-5°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
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Температура повітря:
- по Франківську: вночі 0-2° морозу, вдень 11-13° тепла.
- по області: вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.
- У високогір’ї Карпат: вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° тепла.