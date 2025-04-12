На Запоріжжі загинув прикарпатець Валентин Ємбрик

Скорботна звістка прийшла в Бурштинську громаду

26 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, загинув молодший сержант Валентин Ємбрик.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили в Бурштинській міській раді, передає правда ІФ

З лютого Валентин вважався безвісти зниклим. Хоча все вказувало на можливу загибель, все ж жевріла маленька надія — очікування дива. На жаль, тепер ця надія змінилася на гіркий біль втрати.

Валентин Миколайович Ємбрик народився 31 серпня 2000 року в місті Ужгород. Дитинство та юність провів у Бурштині, де навчався у гімназії, а згодом — в енергетичному коледжі на економічному факультеті. З ранніх років його серце належало музиці: навчався грі на скрипці в Бурштинській музичній школі, виступав у ансамблі «Кредо» під керівництвом Ярослава Сливоцького, активно брав участь у концертах та музичних конкурсах.

Валентин продовжив музичний шлях у Київській академії мистецтв на кафедрі скрипки. Отримав диплом бакалавра з відзнакою, працював у музичних колективах та викладав у столичній музичній школі. Згодом вступив на магістратуру в Київську муніципальну академію музики ім. Р.М. Глієра.

Та війна змінила все. У січні 2023 року Валентин добровільно підписав контракт із Збройними Силами України. «Спочатку треба виграти війну, щоб ми могли жити у вільній Україні», — говорив він.

Пройшов самостійне навчання на оператора БПЛА, постійно вдосконалював свої вміння, став фахівцем своєї справи. Разом із побратимами створив взвод «Махно-груп», який ефективно діяв на своєму напрямку. Їхня робота була надзвичайно важливою і водночас небезпечною. Вони були непереможними — і саме тому під постійним прицілом ворога…

Мужність, патріотизм і глибока внутрішня гідність — усе це було в характері Валентина. Він віддав своє життя за Україну, за наше майбутнє, за свободу.

Про день зустрічі, прощання та чин похорону повідомимо додатково.