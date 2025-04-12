На Запоріжжі загинув прикарпатець Валентин Ємбрик

Скорботна звістка прийшла в Бурштинську громаду
26 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання у Запорізькій області, загинув молодший сержант Валентин Ємбрик.
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Про це повідомили в Бурштинській міській раді, передає правда ІФ
З лютого Валентин вважався безвісти зниклим. Хоча все вказувало на можливу загибель, все ж жевріла маленька надія — очікування дива. На жаль, тепер ця надія змінилася на гіркий біль втрати.
Валентин Миколайович Ємбрик народився 31 серпня 2000 року в місті Ужгород. Дитинство та юність провів у Бурштині, де навчався у гімназії, а згодом — в енергетичному коледжі на економічному факультеті. З ранніх років його серце належало музиці: навчався грі на скрипці в Бурштинській музичній школі, виступав у ансамблі «Кредо» під керівництвом Ярослава Сливоцького, активно брав участь у концертах та музичних конкурсах.
Валентин продовжив музичний шлях у Київській академії мистецтв на кафедрі скрипки. Отримав диплом бакалавра з відзнакою, працював у музичних колективах та викладав у столичній музичній школі. Згодом вступив на магістратуру в Київську муніципальну академію музики ім. Р.М. Глієра.
Та війна змінила все. У січні 2023 року Валентин добровільно підписав контракт із Збройними Силами України. «Спочатку треба виграти війну, щоб ми могли жити у вільній Україні», — говорив він.
Пройшов самостійне навчання на оператора БПЛА, постійно вдосконалював свої вміння, став фахівцем своєї справи. Разом із побратимами створив взвод «Махно-груп», який ефективно діяв на своєму напрямку. Їхня робота була надзвичайно важливою і водночас небезпечною. Вони були непереможними — і саме тому під постійним прицілом ворога…
Мужність, патріотизм і глибока внутрішня гідність — усе це було в характері Валентина. Він віддав своє життя за Україну, за наше майбутнє, за свободу.
Про день зустрічі, прощання та чин похорону повідомимо додатково.