“Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень”: 13 квітня українці святкують вербну неділю

Вербна неділя – це одне з найважливіших християнських свят, яке відзначається за тиждень до Великодня. Воно символізує урочистий в’їзд Ісуса Христа до Єрусалима, де його вітали пальмовими гілками. В Україні, де пальми не ростуть, їх замінили гілочки верби, які першими розпускаються навесні.

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Відтак сьогодні, 13 квітня українці нестимуть до церкви на освячення вербові гілочки.

Оскільки це одне з великих церковних свят, то мирські справи радять відкласти на потім.

Не слід цього дня:

сваритися, вступати в конфлікти;

злитися, лихословити, думати погано про інших або приховувати образи;

надмірно веселитися або обжерливості.

Чи можна працювати у Вербну неділю — у церкві прямої заборони на роботу немає, але краще все-таки відкласти прибирання, роботу на городі та інші домашні справи на інший день, а в саме свято приділити увагу духовному.

З того, що можна робити у Вербну неділю — добре піти на службу до храму й освятити гілочки верби. Вони символізують Воскресіння Господнє — перемогу життя над смертю. Освячені гілочки заведено зберігати вдома протягом року, можна ними прикрасити іконостас.

За народною традицією гілочками освяченої верби злегка б’ють близьких зі словами “Не я б’ю — верба б’є” – вважається, що в такий спосіб благословляють людину на здоров’я та захищають від лихого.

Якщо людина дотримується посту, то в це свято дозволено невелике послаблення — можна їсти рибу і страви з неї.

Згідно з народними прикметами, якщо у Вербну неділю стоїть тепла і ясна погода, то це до гарного врожаю, а якщо піднявся вітер — чекай на прохолодне літо. Але заморозки в це свято нехай не лякають — за прикметами це гарантує щедрий урожай пшениці.